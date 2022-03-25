名醫林傳龍控母收屋案重審　林反敗為勝取回物業

有「舖王醫生」之稱的西醫林傳龍，2011年興訟要求收回與母親聯名持有的藍田滙景花園單位。高等法院原訟庭原本於2014年判林敗訴，但上訴庭於2016年判林上訴得直，下令重審案件。案件去年重審後，原訟庭今天（25日）頒下判詞，判林傳龍勝訴兼獲訟費，頒令林的母親交出物業，並下令林毋須向林交回自2012年3月起的因居於單位所得的租金利益；若林母現時仍居於該藍田滙景花園單位，須支付林傳龍共約235萬港元。

本案原告林傳龍，被告為其母謝巧玩。暫委法官徐韻華在判詞指，原告說法合乎情理及前後一致。原告在重審中補交了2份文件，支持了原告將被告名字加入樓契，是為了方便做按揭的說法，被告只是以受託人身份持有單位。雖然被告在聆訊中，質疑原告在2次審訊的供有出入，在原審稱將加被告名較可能獲批按揭；重審時就指是為了申請按揭而加被告名。惟法官認為，兩者差異並未影響到原告供詞的一致性。

法官在判詞中又提到，涉案單位自1998年4月起，由原告與被告聯名持有。被告作供時，曾稱她每月有份支付按揭供款，是單位的業主之一。惟當她被盤問到購入單位的原因時，林母聲稱因為當時她第7子的女友懷孕，故她打算搬到另一處居住，惟根據其孫女的出生證明書，孫女出生於1999年4月，故被告在購入單位時不可能知悉此事。法官又指，被告在庭上更一度否認該出生紙屬於其孫女，令人莫名其妙。

法官續指，被告聲稱她的第4子及第6女每月給她錢供樓，惟她卻從未傳召2人作供。法官又認為，被告丈夫、亦即原告父親的證供亦不可信，指被告丈夫在盤問下，被問到如果原告是為父母物色單位，為何不知會父母便先簽下臨時買賣合約。被告夫面對此問題時，表現得不情願，僅稱原告先斬後奏；惟不爭議的事實卻是雙方當時關係仍然良好。法官最終裁定原告勝訴，為涉案單位的唯一業主，下令被告交出物業，並須向原告支付自2012年3月起的中間收益和利息。

案件編號：HCA 1443/2011