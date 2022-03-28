東網再揭油塘混凝土廠違規　排出大量煙塵　高達40米

油塘區內沙塵滾滾未消停，居民繼續食塵。油塘2間混凝土廠去年被東網獨家揭發製造大量空氣及噪音污染後，其中1間混凝土廠的續牌申請，於今年1月被環境保護署駁回，並需停工。惟事隔多月，污染情況不但未有改善，更變本加厲！有居民向東網反映，連日來油塘仍然塵土飄揚，塵埃甚至可高達40米，令人恍如置身沙漠中，導致家中「有窗開不得」，原用作晾曬衣物的露台亦形同擺設。有當區區議員估計，該公司為求填補停牌混凝土廠的供應，促使另一間廠大幅增產，令現況漸趨惡化。環保署則證實其中一間混凝土廠曾排出大量煙塵，並正進行調查。

位於油塘東源街20號及22號的混凝土廠，繼早前多次被爆出將沙石直接倒進海中，並製造大量空氣及噪音污染後，環保署於今年1月駁回東源街22號的混凝土公司續牌申請的上訴，並要求工廠停工及於60日內清理水泥物料。至於另一間東源街20號的混凝土廠，則向環保署申請續領牌照，至今未有結果。

搬入油塘年多的居民李小姐表示，其單位在所住大廈18樓，位處中高層，起初並不為意大廳及房間窗戶正對着混凝土廠。豈料兩廠連續數年，無間斷製造空氣污染，令本身患有鼻敏感的她，只能選擇緊閉窗戶過活。她透露，即使家中有露台，亦未敢出外呼吸「新鮮」空氣，甚至需自費購入空氣清新機，改善家中空氣質素。

時至今年年初，李小姐原以為其中一所混凝土廠被停牌，能夠結束噩夢，惟她近日在家工作時，不但見證僅存的混凝土廠繼續運作，更有大量填土車出入，製造的噪音甚至持續至凌晨2時，似有加緊開工的趨勢，嚴重影響她作息。

觀塘區議會主席柯創盛透露，近期收到大量油塘居民投訴上述空氣污染的情況，認為或與混凝土廠牌照即將屆滿有關，並憂慮混凝土廠為把握最後營運時間，作衝刺增產，形容情況不理想，認為政府應加強違反污染管制條例的罰則，包括增加罰款等，以阻嚇廠商重犯。

環保署回覆表示，已在東源街混凝土廠一帶加強監察，並發現該區早前早上曾短暫有大量煙塵，由其中一間混凝土廠排出，現正進行調查，以確定該混凝土廠有否違反指明工序牌照的條款，如有足夠證據，會作出檢控。

署方續說，在審批混凝土廠的續牌申請時，會嚴格按照《空氣污染管制條例》的要求考慮相關因素，其中包括混凝土廠過往的環保表現。除非申請人能確實證明有能力提供、安裝及有效運行所需的環保措施，否則會拒絕續發牌照。至於涉事的混凝土廠公司，東網曾致電查詢，惟至今仍未獲回覆。