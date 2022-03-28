公院周六起設即場打復必泰　兒童疫苗接種中心調整開放時間

公立醫院將由下月起調整疫苗接種站的開放時間。

政府今日(3月28日)公布，會由下月起調整4間兒童社區疫苗接種中心、13間公立醫院新冠疫苗接種站的開放時間。公立醫院新冠疫苗接種站將由周六(4月2日)起，逢周一至周五(公眾假期除外)開放，為市民接種由內地及德國合研的復必泰疫苗，毋須預約。

由周五(4月1日)起，4間分別位於香港兒童醫院、圓洲角體育館、港怡醫院及荃灣體育館的兒童社區疫苗接種中心，將會每天上午10時至傍晚6時開放，為5至11歲兒童接種復必泰疫苗。每天下午1時半至2時半為清潔時間。

13間公立醫院新冠疫苗接種站則分別位於東區尤德夫人那打素醫院、將軍澳醫院、明愛醫院、威爾斯親王醫院、瑪麗醫院、伊利沙伯醫院、屯門醫院、博愛醫院、北區醫院、瑪嘉烈醫院、律敦治醫院、雅麗氏何妙齡那打素醫院及仁濟醫院。

除瑪嘉烈醫院外，接種站的新開放時間為周一至周五(公眾假期除外)上午10時至傍晚7時，最後接種時間為傍晚6時半。瑪嘉烈醫院接種站開放時間為周一至周五(公眾假期除外)上午9時至傍晚6時，最後接種時間為下午5時半。所有接種站午膳時間照常開放。

政府會向受影響的預約人士發送電話短訊，通知新的接種日期和時間。當局表示，是次調整是考慮到接種疫苗的需求，希望更靈活運用寶貴的醫護人手，可以調動到其他接種疫苗的工作，包括政府稍後推出的居家接種服務，有關詳情會適時公布。