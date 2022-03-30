援助計劃接濟基層　每周網購400元糧食直送上門

疫情下本港失業率持續攀升，基層被逼縮減衣食住行開支。為紓緩其經濟壓力，香港賽馬會慈善信託基金早前撥款4.5億元，與多間非牟利機構合作開展「逆境同行食物援助計劃」，向約10萬個合資格人士提供過渡性食物援助。其中，計劃將經網購平台，提供為期4至14星期由營養師推介的食物，食物包將直送上門，更可減低傳播風險。

逆境同行食物援助計劃下的「E-家食」網上食物選購服務，每星期會向每位受助人士提供價值400港元的積分，可用於經網上平台上購買食材，積分必須在一星期內用完，未使用的積分將被取消。

有份參與的網購平台HOME+行政總裁林嘉玲指，計劃為居家抗疫的受影響合資格人士及家庭提供日常食糧，以便捷的網購服務陪伴他們共渡時艱。她認為，網購平台的優勢是廣泛的商品種類及龐大貨源，於疫情下將生活所需送到有需要人士手中，舒緩大眾疲於採購抗疫物資及食糧的壓力。

賽馬會逆境同行食物援助計劃涵蓋以下三個範疇，除了與網購平台合作外，更提供速凍餐自助提取機服務，以及熱食飯盒服務。