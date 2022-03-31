建造業議會續推關愛行動　染疫工友每日可獲500元資助

第五波新冠疫情嚴峻，建造業議會獲發展局撥款1.23億港元，延續抗疫關愛行動2.0，為染疫工友提供每日500港元，上限3,500港元的資助，同時於下月初推出電子平台，供工友提交資料以便審批。

建造業議會指，將同時為受政府強制檢疫、隔離或因工地有確診個案，而按僱主要求自我隔離的工友提供每日300港元（上限分別為2,100港元及900港元）的資助。如工友因染疫而不幸離世，則會向工友的直系親屬發放10萬港元撫恤金。

議會又說，將於4月初推出電子平台供工友申請，而申請者須符合相關條件，包括於確診或須接受檢疫或隔離當天起計，前7天內有記錄曾進入工地工作的註冊工友；及已完成接種一劑疫苗（如因健康原因而未能接種疫苗，須提供醫生證明）；及於本月或以後確診或因與確診者有密切接觸而需按僱主要求自行隔離的工友。

議會主席何安誠工程師表示，第五波疫情至今已超過112萬人確診，不少工友因受感染或成為密切接觸者而要接受治療及隔離，影響生計，故繼續推出關愛行動。