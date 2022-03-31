今年首3月港人淨流出逾14萬　用腳表態棄城

第5波新冠肺炎疫情爆發，香港經濟迎來黑色歲月，醫療系統崩潰、死亡人數屢創新高，加上市民生活受限，經濟活動嚴重受挫，港人身心均受盡折磨，出走人數如同疫歿數字一樣居高不下，現時香港仍採取嚴格防疫措施，限制遊客來港旅遊。據入境處今年首季經3個口岸出入境人數統計，香港居民淨流出數字一直上升。另據保安局回覆，申請俗稱「良民證」的宗數，2021年的數字較2020年升幅逾30%，港人移民或避風頭意向，可謂用腳投票。

現時本港仍有3個出入境口岸維持服務，包括機場、港珠澳大橋及深圳灣，從香港居民出入境數字統計，出境數字遠遠超出入境數字。若以此人數計算淨流出，1月錄得14,605人，2月錄得65,295人，3月截至30日，錄得65,404人，數字持續上升，反映港人續遠走他鄉。

據保安局指，綜合包括向警方申請無犯罪紀錄證明書，即俗稱「良民證」的宗數，2018年錄得約2.3萬宗申請，2019年急升至3.3萬多宗，2020年略見回落，有2.9萬宗，2021年再飆升至約3.8萬宗，升幅逾30%。另據該局在2018至2020年的調查，推算港人移民首選澳洲，其次為美國及加拿大。

雖然港府沒有港人移民人數的官方統計，但據統計處數據顯示，過往幾年港人淨移出人數持續高企，連續3年錄得淨移出。撇除單程證內地來港人士，2019年底港人淨移出1.01萬人；2020年底有9.64萬人；2021年底有2.73萬人。即過去3年，香港人口淨移出逾13萬人。

另外，英國去年推出的BNO「5+1」計劃後吸引不少港人移英，截至去年底，共有逾10萬宗申請，去年第4季申請宗數有18,600宗，較首3季共逾80,000宗申請有所回落，據英國一項調查顯示，截至去年8月底，500名持有BNO簽證並居於英國的香港人中，有69%持有學位或更高以上學歷；31%低於學位學歷。當中，39%是專業人士，佔最多，其次是副專業人士，有26%；最近，英國內政部計劃再放寬申請資格，准許1997年7月1日或之後，滿18歲的港人移英。