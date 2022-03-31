騙徒以派發防疫包作幌　網傳有人被騙5萬元

就港府本周六（4日1日）起將向全港市民派發「防疫服務包」，有不法分子趁機圖利！今日（3月31日）網上流傳，有騙徒發送手機短訊或電郵，聲稱可上門派發防疫包，要求收件人填寫信用卡資料等，結果有人被騙財。

網上流傳指，騙徒信息內容關於「派送政府抗疫包上門只需十多港元，而不用親身到郵局領取」。惟市民經相通連結填寫個人資料，即會出現「授權失敗」，受害人及後會收到銀行短訊通知，指有其他過數授權動作。經銀行查詢才發現已被人盜用多達5萬元。

另外，有網民指騙徒手法層出不窮，例如有來電指派發防疫服務包；甚至有人假冒衞生署來電聲稱「通緝」，聲稱無強檢而交由其他部門捉人。網民呼籲市民收到相關通知時需加倍提防。

據政府早前公布，公營房屋住戶將由房屋署派發防疫服務包；私人屋苑住戶則交由業主立案法團、業主組織、物業管理公司派發；「三無」大廈及基層家庭由義工和公務員團隊直接上門派發；鄉郊和偏遠地區住戶則由鄉議局和鄉事委員會派發。政府另會於全港18區設立多個發放點供市民索取服務包，以補漏拾遺。