相隔24小時口風轉變　林鄭提家人口震疑忍淚

行政長官林鄭月娥昨日(3日)在抗疫記者會上指會適時宣布參選意向，而當時並非合適時候，但事隔僅24小時，林鄭月娥今早(4日)宣布不會參選，並指最大考慮為家人，提及家人時亦口震並不停眨眼， 疑似哽咽忍淚。

林鄭昨於抗疫記者會上再被問及參選意向時說，適當時候會公布個人意向，現時並非適當時候，要求大家再等一等。

被問及為何相隔24小時，卻有不同的態度，她強調不尋求連任的原因只有一個就是家庭，她重申家人是最優先考慮，且是唯一考慮。她又感謝家人過去多年的支持，強調家人是她人生最重要的範疇之一，期間語調略為顫抖，又不停眨眼，疑似忍淚。

至於過去每次回應外界如何演繹，她表示無辦法控制，但最大考慮是家庭因素，「家庭係我人生最重要部分」。

至於家人具體給了她甚麼意見，她指今次不尋求連任的決定，完全是家庭考慮，「我考慮咗我家人睇法」，至於有甚麼看法不方便透露，這是私人問題，唯一可講的，是過去一段長時間家人默默支持，不只她擔任特首，而是她第三次出任政治官員職位，或多或少對家人有影響。