禁追租存漏洞　當局稱會細化處所清單　或涵蓋外賣店

疫下湧現結業潮，政府推出暫緩追租草案救市，但草案屢被指違反合約精神，議員質疑聲音不絕。立法會今日(4日)續召開相關法案委員會討論草案，有議員提出應將只提供外賣食物等店舖列為禁追租對象，財政司司長私人辦公室顧問卓永興指會細化餐飲業務處所，並指目標是在本月27日的立法會大會通過草案，而會上2名議員提出的修正案，俱在未有獲得過半數支持下被否決。

立法會審議《商業租戶短期保護措施(2019冠狀病毒病疫情)條例草案》法案委員會召開會議，主席張宇人指有部分租戶並非一定有堂食服務，但有外賣服務，而且亦有很多麵包店及咖啡店沒有營業，因此當區會否考慮將他們列為禁追租對象。

財政司司長私人辦公室顧問卓永興表示，當局會積極考慮相關情況，包括將只有提供外賣服務的店舖列入禁追租保護對象，至於麵包店等亦可考慮是否用零售業涵蓋，當局會在餐飲業務處所中再進行細化，並在稍後提出修正案。卓亦指當局會在本周五(8日)提出通知，在4月27日的立法會大會恢復二讀及提出三讀。

其後，法案委員會處理由議員提出的修正案，其中地產及建造界議員龍漢標提出2項修正案，包括修訂第2條中的中小企融資擔保計劃的定義，以及刪去2022年1月1日代以本條例的生效日期。至於議員江玉歡本身提出3項修正案，但指經過官員解釋後，她不再堅持首項修訂，即對租賃定義不再加入租賃協議。

其後主席張宇人就2人的修正案發起投票，其中支持議員龍漢標提出的修正案的議員人數有2位；反對其修正案的議員則有10位。另外，議員江玉歡提出的修正案亦未有獲過半議員支持，2人的修正案均不獲得通過，而政府亦不同意及不接納2人的修訂建議。

該草案禁止業主在3個月的「保護期」內，追討租戶未能按照租賃繳交、自2022年1月1日至「保護期」屆滿期間內的租金。有關條例改善了原有的立法建議，對貸款人同樣實施暫緩追討還款的安排；業主和租戶如在保護期內簽訂租金協議，可獲豁免於法例之外；業主若生計因法例的實施而受到影響，可獲免息墊支貸款；以及受影響人士可要求延期繳付差餉及地租而毋須支付附加費或利息。