疫下港人自殺傾向嚴重　團體促港府推動態復常措施讓市民喘息

港府防疫不力，導致本港爆發第5波疫情，大量確診個案令醫療系統不勝負荷，嚴厲的防疫禁令亦令市民喘不過氣，香港人彷彿看不到前景，近期自殺個案一度急增。有團體表示，其專為疫情而設的心理支援熱線於過去一個月收到逾200宗求助，當中有約30%求助者因為戲院關閉，食肆禁晚市堂食等防疫禁令而影響心理；更有近10%人因為疫情而不能與親人見面而萌生自殺念頭。團體指，近期港人自殺傾向嚴重，促請港府推行「動態復常」措施，讓市民有喘息空間。

災後心理輔導協會專門為疫情而設的心理支援熱線，最近一個月共接獲224位市民求助，扣除52位非心理方面求助後，餘下173人中有55%屬於「直接受疫情影響人士」，包括確診者、醫護、同住親友確診或疫情影響失業等；45%則屬於「非直接受疫情影響人士」，包括受疫情相關資訊而影響心理的人士。「非直接受疫情影響人士」中，有三分之一是因為每日聽到「確診及死亡數字」而影響心理，三分之二則因為戲院關閉、食肆禁晚市堂食及禁聚令等措施而影響心理，即佔相關求助總人數的30%。

該協會又發現，整體求助人數中有13.8%出現自殺傾向，甚至自殺行為，當中三分之一屬於確診者或密切接觸者；三分之二則屬於受防疫禁令影響人士，包括一些長者不能與兒孫見面、兒女不能探望護老院中的父母而自責或擔心等，即佔整體求助人數的9%。

該協會總幹事杜永政表示，受疫情影響心理問題嚴重人士同樣會影響生命，與新冠病毒引起的死亡個案結果無異，為抑制自殺數字上升，放寬社交距離措施必須盡快推出。他建議港府推出「動態復常」措施來平衡香港人的身體健康及心理健康，例如給予已經打3針及曾確診抗體達到一定水平人士，可以像疫情前一般生活，包括可以如常上班、外出食飯、旅遊、睇戲及出席大型活動等，並配合現時「安心出行」配合「針卡」核實身份狀態。