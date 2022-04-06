八旬父染疫離世　市民等通知等足1個月　火化排到5月底

新冠肺炎疫情下大批患者離世，加重殮房負壓，家屬處理身後事時遇到眾多困難。東網記者今日(6日)到富山殮房視察，發現不少家屬到場辦理親人的身後事，亦有殯儀館職員在場運送及處理遺體。有家屬指，辦理家人身後事時遇到不少阻滯，先無法得悉遺體的所在地，後來排期火化又排至5月20日，他無奈表示「太慢，但可以去邊到投訴啫」。

市民阮先生指，其爸爸在安老院染疫，上月8日於聯合醫院離世，自己在3月底始獲通知讓他本月2日到場辦理認屍手續，期間即使致電當局查詢，亦只讓他等通知，「完全搵唔到個遺體」。他批評政府的處理程序太慢，遺體火化甚至需排至下月20日之後，期間只好放在公眾殮房暫存。但阮認為認領遺體的流程順暢。

阮透露，其父年過80，一直在院舍居住。上月8日下午院舍職員通知他，其父的初步測試顯示感染新冠肺炎，並向他稱「睇咗醫生，無事」，不料爸爸的病情在晚上急轉直下，他只能急趕到急症室看爸爸的最後一面。

衞生署早前表示，為讓市民更快領回親屬遺體，署方已透過內部調配增加公務員及聘請相關工作人員，以加快處理認領及解剖遺體事宜。另轄下的所有公眾殮房已加開遺體辨認時段，並提供額外位置及設立新的遺體儲存設施，以增加遺體儲存量。