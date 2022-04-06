涉多宗新冠個案　元朗廣場等25廈納強檢

再有25個指明地方涉及多宗新冠肺炎個案，均被納入強檢名單！政府今日(6日)就第599J章《預防及控制疾病(對若干人士強制檢測)規例》下的強制檢測公告刊憲，要求於指定期間曾身處該25個地方的人士，須於明日至後日(7日至8日)期間進行病毒檢測。截至今日傍晚6時，社區檢測中心於未來兩周尚餘約97%預約名額。

3個月內曾經檢測呈確診(即陽性)結果的人士，包括衞生署已記錄的確診個案，以及已向衞生署申報的自行快速抗原測試個案，毋須接受強制檢測。至於須接受強制檢測的人士，除上述經快速抗原測試染疫並已作出申報者，必須按相關強制檢測通告進行核酸檢測，而不能使用快速抗原測試，以符合通告要求，換言之，快速抗原測試無驗出病毒(即陰性)結果不會獲視作為符合強制檢測要求。

此外，除非持有醫生證明書證明因健康原因而未能以鼻腔和咽喉合併拭子樣本進行檢測，否則須接受強制檢測的人士不能遞交深喉唾液樣本以符合強制檢測要求。如任何人士在強制檢測驗出確診，將和其他核酸檢測或自行快速抗原測試而申報所發現的確診個案一樣，都會按分層分流的治療策略去處理，其隔離安排，以及其同住人士的檢疫安排，與其他確診個案沒有分別。

涉及多宗新冠肺炎個案的地點如下：

1.柴灣小西灣邨瑞盛樓

2.慈雲山慈正邨正安樓

3.天水圍天晴邨晴碧樓

4.牛頭角牛頭角下邨貴輝樓

5.屯門富泰邨愛泰樓

6.大圍新翠邨新芳樓

7.新蒲崗采頤花園8座

8.石硤尾白田邨麗田樓

9.元朗青山公路元朗段249至251號元朗廣場(包括位於元朗廣場地下至4樓的商舖及樓上住宅)

10.屯門悅湖山莊12座

11.屯門山景邨景樂樓

12.沙田水泉澳邨映泉樓

13.馬鞍山錦豐苑錦萱閣

14.葵涌葵芳邨葵正樓

15.油塘油麗邨秀麗樓

16.黃大仙竹園南邨貴園樓

17.鑽石山鳳德邨斑鳳樓

18.秀茂坪秀茂坪南邨秀好樓

19.上水旭埔苑唐湖閣

20.粉嶺祥華邨祥順樓

21.馬鞍山利安邨利盛樓

22.葵涌葵涌邨曉葵樓

23.香港仔石排灣邨碧朗樓

24.長沙灣幸福邨福日樓

25.深水埗海達邨海華樓