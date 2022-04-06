台灣抽驗市售士多啤梨　4件來自日本農藥殘留超標

台灣台中市政府食品藥物安全處日前到各大超市、傳統市場、水果批發行等抽驗本地及輸人士多啤梨共20件，發現其中4件自日本進口的士多啤梨農藥殘留不符規定，立即通知下架回收。被下令回收的日本士多啤梨，產地分別為福岡、長崎、奈良和佐賀。

台中市食安處指出，被抽驗的10件進口士多啤梨，9件產地來自日本、1件來自南韓，其中不合格的士多啤梨包括：西屯區百貨商場出售的「日本士多啤梨」，驗出禁用農藥賽安勃0.92ppm、氟尼胺0.05ppm（標準為0.01ppm）；北區百貨商場內超市的「日本福岡士多啤梨」驗出禁用農藥亞派占（或稱吡唑萘菌胺）0.10ppm、禁用農藥賜派滅（或稱螺蟲乙酯）0.04ppm、賽果培（或稱噻蟲啉）0.07ppm（標準為0.01ppm）。

另外，南區大賣場出售的「日本士多啤梨」驗出賽安勃0.18ppm、氟尼胺0.16ppm；潭子區水果批發倉存出售「日本士多啤梨」驗出氟尼胺0.14ppm。

食安處指出，農藥為農民種植時為防害蟲侵襲而使用，易附在農作物，長期接觸或食用含有農藥殺蟲劑殘留的食品，對人體健康易構成威脅。

東網駐台灣記者宋江誠報道