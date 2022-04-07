截至1月底　警拘反修例10277人　 僅1858人完成司法程序

2019年政府修訂《逃犯條例》引發連串激烈衝突，外界一直批評律政司處理相關檢控太慢。根據律政司回覆議員就財政預算案的提問，指警方提供的資料，截至2022年1月31日，警務處就2019年「反修例」事件共拘捕10,277人，已經完成司法程序只有1,858人，即僅佔18%，而當中1,465人須承擔法律後果。至於2014年與違法佔領中環相關事件，所有案件的司法程序均已完成。

回覆指出，在須承擔法律後果的1,465人當中，包括1,158人被定罪、297人經法庭簽保守行為、6人經法庭發出「照顧或保護令」，以及4人循民事程序被判「藐視法庭」罪成，另有952人的司法程序仍在進行中。

被定罪人士的刑罰包括罰款100至41,000港元、賠償予受害人或受害機構120港元至23港萬元、緩刑12至24個月、社會服務令60至240小時、感化令、勞教中心令、教導所令、更生中心令、監禁4日至12年等。

律政司又強調當律政司收到警方提交的案件後，會即時處理，包括提供法律意見和作出檢控決定。但警方並不是所有案件都會交予律政司，原因包括警方仍就案件進行調查；警方認為有關案件暫時不需要跟進；及警方認為沒有足夠證據，因此沒有將案件交予律政司。

律政司又引理工大學暴動案為例，暴動在2019年11月18日發生，警方在翌日拘捕200多人，律政司同日已向警方給予不少口頭意見，11月20日該200多人已被落案起訴。案件已排期審訊，最早的一宗審訊將於本年3月開始，最遲的一宗審訊將於明年10月開始。

至於有關《港區國安法》的案件，律政司指警務處沒有就《香港國安法》案件的處理情況、量刑及入罪率備存分項數字。