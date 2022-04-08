護士涉串謀4人偽造疫苗紀錄　被廉署落案起訴

曾於九龍灣體育館社區疫苗接種中心任職的護士，以及4名來自兩個家庭的人士，涉嫌在今年1月至2月底期間，假裝完成接種疫苗，以串謀偽造疫苗接種紀錄，今日（8日）被廉政公署落案起訴；5人共涉兩項串謀偽造罪名，違反《刑事罪行條例》第71條及159A條。所有人已獲廉署准予保釋，以待下星期二（12日）在觀塘裁判法院答辯。

廉署表示，早前接獲貪污投訴，遂展開調查，而涉事護士何嘉雯（34歲）、廖凱殷（42歲），及其母親蕭杏儀（70歲）同為家庭主婦，被控一項串謀偽造罪名。而何嘉雯與來自另一個家庭的兩姊妹，鄭雅怡（30歲）及鄭斯蔚（25歲），分別為補習老師及小學教師，亦被控一項串謀偽造罪名。

案情指，卓健醫療服務有限公司今年1月中起獲政府委聘，營運九龍灣體育館社區疫苗接種中心，為合資格市民接種復必泰疫苗。市民完成接種後會獲發疫苗接種紀錄。案發時何嘉雯由卓健醫療委派到上述社區疫苗接種中心，在其中一個疫苗接種間擔任兼職疫苗接種護士。

在2月20日，即「疫苗通行證」全面實施前4天，廖凱殷、蕭杏儀及鄭氏姊妹前往上述社區疫苗接種中心並到訪何嘉雯的疫苗接種間。雖然她們沒有接種疫苗，但卻獲何嘉雯發出疫苗接種紀錄。廉署調查發現，廖凱殷及鄭雅怡為何嘉雯的友人，二人曾分別向何嘉雯表示擔憂接種疫苗的副作用，以及在「疫苗通行證」實施後，不能進入若干處所。

4名同案被告到訪何嘉雯的疫苗接種間後，社區疫苗接種中心主管在存放已使用疫苗針筒的針箱內，起回4劑未經使用的疫苗。廉署指，響應政府呼籲同心抗疫，接種疫苗是公民責任。市民絕對不應以違法手段獲取虛假疫苗接種紀錄。偽造屬嚴重罪行，一經定罪可判處監禁14年。