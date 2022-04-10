新田社區隔離設施排污系統7天竣工　改走線設計縮工期

元朗新田社區隔離設施上月起投入運作，發展局局長黃偉綸今日(10日)透過網誌表示，渠務署及承建商早前為該設施接駁新建公共排污系統，該雙管加壓污水渠總長3.6公里，相等於9條運動場跑道的長度，相若規模的工程一般要以月計才能完成，包括需要大量人手、籌集物料、選定泵房位置、短時間內完成泵房設計等，但署方最終節省時間至7天內完成。

渠務署工程管理部工程師吳霆康指出，署方是次工程動用3間承建商約200人，而挑戰之一是規劃加壓污水管的走線。總長3.6公里、直徑200毫米的加壓污水管，原定走線是橫過主幹道新深路，涉及封路、挖掘、鋪喉、回填、重鋪路面多重工序，需時最少2周。但團隊最終以替代路線，避免影響路面交通，並大大節省工程時間。

至於泵房選址方面，機電工程部工程師羅梓偉指需要考慮不少因素，包括隔離設施的污水設施分布、周邊可用的政府土地、泵房日常維修保養等。同時，署方要在短時間內完成泵房設計，即時採購機電設備及建造物料。期間，團隊不斷改良設計及施工程序，以期在最短時間內完成工程。一般而言，傳統污水泵房濕井建於地面以下，但考慮到深層挖掘工程需時較長，故建議把濕井設置在地面上。