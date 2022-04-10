安達臣道住宅區明年擬增4巴士線　九巴有意以電動車營運

為配合安達臣道石礦場用地首個住宅項目即將落成，運輸署早前公布擬於2023年開辦4條新巴士路線，由該區往來鑽石山、深水埗、九龍站及中環，以解決居民出行需求。九巴今日(10日)表示，有意競投營辦相關路線，並擬採用最新型的電動巴士行駛。

觀塘安達臣道石礦場發展計劃目前處於在建設階段，估計日後區內居住人口達2.5萬人。據政府資料顯示，計劃涉及11幅房屋用地，其中8幅為公營房屋，包括目前正接受申請的居屋安秀苑，料最快在2024年入伙。其餘3幅用地將發展私營房屋及另一個港人首次置業先導項目。

九巴指，山下的安達臣發展區，即安達及安泰邨，入伙至今6年，目前交通服務主要由九巴提供，服務涵蓋港九新界各地。除了來往藍田站、筲箕灣、沙田及九龍區等當年標書提及的路線外，亦開辦其他路線來往觀塘、黃大仙、荃灣、柴灣等地。

去年政府尚未公布新的4條巴士線安排前，該公司已研究區內的道路設計和巴士站位，並有意安排日後購入的最新型電動巴士服務新線路。九巴強調，不會因為採用電動巴士而把成本轉嫁給乘客。至於新路線採用單層或雙層巴士，九巴指任何路線所採用的巴士車型都需與運輸署商討後才安排行駛。

九巴續指，過去已在安達臣區服務一段時間，認為新巴士線與區內及附近區域九巴網絡，包括將軍澳隧道巴士轉乘站的多條九巴路線，可產生「1加1大於2」的協同效應，例如配合轉乘優惠等安排，可令新巴士線的票價有條件比現在更低，相信政府會以價格、環保、物有所值等，作為有關決定的考慮因素。