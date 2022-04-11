中大研微型機械人　游走人體狹小部位進行醫療程序

微型機械人的應用廣泛，惟現時主要分為固體及流體兩類，在變形或穩定性上有很大限制。有見及此，香港中文大學機械及自動化工程學系便以電影作靈感，研發出能夠進行多樣化無線操控的「史萊姆」軟體微型機械人。研究人員表示，「史萊姆」機械人有相當大的發展潛力，可透過自外部磁力控制其形狀，除了有望在人體內較狹小的空間進行醫療程序，亦有機會可以進行電路修復。未來團隊會持續進行研究，望可在數年之後應用相關技術。

中大機械與自動化工程學系教授張立表示，微型機械人可在人體內運作，針對常規醫療儀器未可觸及的部位，具多元化應用潛力。但他亦表示，由於現時微型機械人主要分為固體及流體，前者在狹窄的空間移動會受到限制，而後者則移動較不穩定，是次研究希望可結合兩者優勢。他稱，製作「史萊姆」機械人主要成分為磁性顆粒、硼砂聚乙烯醇及矽化合物，雖成本低，但機械人卻可以透過外部磁力控制，隨意變身成不同形狀及長度，亦可黏附或包裹微型物件。

張立又提到，研究已發表在《先進功能材料》，團隊正與中大的醫療研究團隊討論，以發展最合適的運用方法。中大機械與自動化工程學系孫猛猛博士則指出，是次研究大約用了半年時間，靈感來自電影中的蜘蛛絲。而團隊在研究中，亦實驗了機械人對酸性環境的穩定性，機械人在酸鹼度約4至5的環境中，可在約10分鐘內保持穩定。他又認為，機械人若在日後應用到醫療方面，或可與內窺鏡互補不足，進入彎拆或狹小的人體部位如小腸，或是抓取體內細小的碎片，以進行醫療程序。