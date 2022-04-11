抗體藥減7成新冠感染　醫管局避答購買數量

兩款新冠口服藥已到港接近1個月，主要治療輕症的確診患者。據了解，本港將會購買英國阿斯利康的抗體藥「Evusheld」，供免疫力低人士使用。感染及傳染病科專科醫生林緯遜表示，注射後可一次性減低約7成新冠病毒的感染，成效維持至少半年。不過，醫院管理局回覆本報時，避答有關購入的數量及金額，僅表示一直有聯繫及持續與相關生產商進行磋商，適時購入及儲備合適藥物。

林緯遜指，「Evusheld」是單株抗體組合的預防藥物，療程為針劑肌肉注射，可一次性減低約7成的感染，成效維持至少半年。他續指，疫苗跟以上預防藥物的原理大相逕庭，接種疫苗屬「主動免疫」，把病毒的成分注射體內，例如用抗原，或令基因認出病毒模樣後，促使人體免疫系統產生抗體抵抗病毒；預防藥物則屬「被動免疫」，是直接對身體注射抗體。

林又稱，「Evusheld」預防藥物的安全性亦很高，主要供免疫力低下的人士使用，他們或因過敏、以前對疫苗有嚴重反應等原因而不能接種疫苗；或者其「主動免疫」很差，即使已接種疫苗，抗體水平仍很低，故這類人士需用其他方法，例如直接把抗體注射在人體內作預防。雖然不會假設向免疫力正常的人士處方，不過即使免疫力正常者注射，相信也有一定作用。

不過，本報向醫管局查詢購藥詳情時，該局未有回答抗體藥物的療程數量及相關價格，只稱就採購治療新冠藥物時，當局一直積極聯繫以及持續與相關的生產商進行緊密磋商，適時購入及儲備合適藥物，另會持續根據專家意見採購合適數量的治療新冠病毒的新藥物，醫生會根據專業診斷及病人的臨床情況處方合適的藥物。

醫管局又指，將會繼續密切監察相關藥物的供應和使用情況，並留意疫情變化、臨床醫療及科研實證的最新發展，參考世界各地藥物監管機構和藥物生產商的最新數據，為受感染的新冠病人提供適切治療。