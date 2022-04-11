「長新冠」手尾長　新冠康復者腸道弱易患上

中大醫學院團隊發現，長新冠患者的腸道生物多樣性較低。圖左起為黃秀娟、陳家亮及黃至生。

本港新冠肺炎確診宗數已累積過百萬宗，不少患者康復後，亦出現簡稱「長新冠」的「新冠肺炎長期綜合後遺症」症狀。中文大學醫學院全球首次證實，長新冠患者的腸道微生態的生物多樣性明顯較低，並可透過檢測，了解康復者患上長新冠的風險。醫學院的初步研究顯示，服用由中大研發的微生態配方，可有助預防長新冠。

中大醫學院院長陳家亮指，長新冠是指患者康復後至少4星期後仍持續出現疲倦、記憶力差、失眠、呼吸困難和脫髮等症狀。不止是重症患者，輕症患者亦有可能出現。他形容，腸道就像指模一樣，因此可以從康復者的腸道了解患上長新冠的原因。

中大醫學院腸道微生物群研究中心副主任黃秀娟指，在2020年2月，他們向106名本港新冠患者及68個非新冠患者收集糞便樣本，患者則在入院以至出院後6個月收集樣本及進行評估，兩批人士亦以「宏基因組學測序」，分析糞便的微生物。

結果發現，有76%新冠患者在康復後6個月仍受至少一種長新冠症狀所困擾。團隊亦發現，長新冠患者的腸道微生態與沒染疫者不同，患者的腸道生物多樣性明顯較低，因此出現長新冠症狀。研究結果已於權威醫學期刊《Gut》發表。

醫學院隨後在2020年8月至9月招募了36名新冠患者，讓他們服用4星期「SIM01」補充劑，發現94%參與者持續一年都沒有出現長新冠症狀。中大醫學院賽馬會公共衞生及基層醫療學院教授黃至生表示，他們期望招募數百名的新患康復者，兩批人在6個月分別服用「SIM01」或維他命C，以了解調節腸道微生態對醫治「長新冠」的效用。