許正宇指金融體系仍然穩健　第二期消費券年底派

立法會財務委員會特別會議今(11日)討論《財政預算案》，有議員關注疫後，香港重建海外市場對本港的信心及吸引人才，亦有議員關注日後「派糖」會否再派消費券而不派現金。財經事務及庫務局局長許正宇則強調，本港的金融監管制度成熟，即使受兩年不穩定因素影響，但金融系統仍堅韌及穩健，資金進出亦無異常。

許正宇指出，現時已向全港630萬居民派發首輪5,000港元消費券，另外5,000港元將在年底派發。他表示，消費券的經濟效益很好，但至於日後「派糖」會否再派消費券而不派現金，則要「動態評估」。

許正宇認為，本港的外匯儲備充足，即使受到新冠肺炎疫情及地緣政治等不穩定因素影響，但市場仍然穩健，當局會繼續擴展市場，以及維持香港國際金融中心地位，包括舉行線上活動，聚焦海外投資者，認為本港的稅務寬免政策較鄰近地區有優勢，當局亦會加強與內地的交流及推廣。

提到疫情對中小企的影響，當局亦已在《財政預算案》中提出延長及優化「百分百擔保特惠貸款計劃」。