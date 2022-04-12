英文教師與15歲女生師生戀　非禮非法性交罪成

中學英文科男教師疑與15歲女生發展不倫關係，前年約女生到其住所看電影，期間涉嫌向女生摸胸接吻，兩人赤裸磨蹭。事後女生答應成為其女朋友後，他再涉向女生稱「想要全部的妳」，數次與女生進行無套性交。男教師否認非禮及非法性交等共7罪，去年於區域法院受審後，法官押後至今天（12日）裁決，裁定全部罪成。

被告馮霆麾（37歲）否認2項非禮，及5項與16歲以下女童非法性交共7罪，指他於2019年1月至8月間，在其住所非禮15歲女童X，另與X非法性交。控方指被告案發時，是X就讀學校的英語教師，兩人其後私訊聯絡並成為情侶，被告及後數次相約X到其家觀看Netflix電影，期間卻摸X胸部及私處等，又與X性交。X曾供稱覺得被告為人隨和，又關心她及很窩心。其後事件被校方得知，X初因心軟及想保護被告而沒有把實情道出，後在反覆思量且得知被告與其他同學也有類似關係時，有感被告並非如她所想般的好，才決定道出實情。

被告亦有出庭自辯，否認有關指控且道出其版本，指為免他人撞破與X的師生戀，才相約X到其家中見面，而兩人只是「煮飯仔」、玩遊戲及看電影，且他知道「16歲之前唔能夠性交條界線，唔係好複雜嘅概念」，故不會越界，否認非禮X，亦不曾在X未滿16歲時性交。雖2人之間有帶有性意味的訊息往來，但只是兩人之間玩笑。被告又言與X曾在他家中談及性交過程，但只是「一種娛樂」，2人都知道不可逾越「界線」，「講鹹嘢都算係一種紓緩」，而且「講鹹嘢唔等於要除衫做架嘛」，故一些訊息內容只是他與X 口述性行為動作時的虛構程節，是「講鹹故嘅內容」。被告指在X年滿16歲後，一次因喪貓失意，被告到X家安慰她時，兩人才首度發生性行為。被告指後來不堪X變得多疑又懷疑他有第三者，才與X分開冷靜，但就因此被X誣告。

案件編號：DCCC 398/2021