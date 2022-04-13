79歲婦轉院誤送亞博館　慘成密切接觸者　伊院認衰

伊利沙伯醫院再「擺烏龍」，院方今日(13日)公布，一名居於安老院舍的79歲女病人慘成人球。1名尿道感染病人原到伊利沙伯醫院急症室求醫，轉院治療被誤送至亞博館的新冠治療中心，及後返回伊院繼續治療，惟被當作新冠病人的密切接觸者，幸檢測結果為無染疫，但仍要密切監察健康狀況。伊院非常關注事件，向受影響病人及家屬致歉，病人聯絡主任會與病人家屬保持密切溝通，提供適切協助。

該婦人上周六(9日)晚上，因尿道感染到伊利沙伯醫院急症室求醫，獲安排入住內科病房接受治療，病入院篩查結果為無染疫(即陰性)。其後病人病情轉趨穩定，醫生安排將病人轉往九龍中醫院聯網其他療養醫院繼續接受治療。惟病房職員於昨日(12日)為病人安排轉院時，誤將病人安排轉往亞博館的新冠治療中心。病人於當晚約7時送抵亞博館，並獲安排入住單人病格。

伊院職員於同日晚上約8時核對病人資料，發現轉院安排並不合適，即時聯絡亞博館的職員。病人在亞博館內並沒有進食，在病區內逗留大約一個多小時，期間全程有佩戴口罩。病人即晚已獲安排返回伊利沙伯醫院繼續治療，病人的檢測結果為無染疫，目前情況穩定。病人被列為密切接觸者，會密切監察健康狀況。

伊院透過早期事故通報系統向醫院管理局總辦事處報告事件，並提醒職員遵守病人轉院前的風險評估，在病歷資料加上明確標示，以便區分病人身份。