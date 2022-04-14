派快測非涵蓋所有學童惹爭議　議員冀政府體恤家長苦況

全港小學率先在下周二(19日)恢復面授課堂，政府日前公布，復課後所有教職員及學生均需在每日上學前進行做速抗原測試，確診者不能上學，惟政府只向有領取津貼的約30萬學生派快測包。立法會財務委員會今(14日)舉行會議，有議員反映應「寧濫勿缺」，向所有學童派快測包，而有關措施屬強制，買快測的費用不應由市民承擔。

政府早前表示，就學童上學前須做快測的安排，會預留1,000萬套快測予學校派發給學生，預計會約有30萬領取津貼的學生受惠，相信足夠一個月使用。會上至少5名議員就此表達意見，議員梁文廣認為，近日領取快測包派發站出現排隊人龍，可見市民需求甚殷。

梁又指，由於復課後學生須每日一檢，期望政府體恤家長苦況，在復課首數周向所有學童免費提供快測，讓家長及學生可安心上學。議員陸瀚民認為，政府應「寧濫勿缺」，不少學校後備的快測包未必夠用，認為應向學校了解他們的快測數量是否足夠。

議員田北辰就認為政府「理念混淆」，強制的措施應屬免費，質疑非受惠家庭為何就要自費購買快測，「政府未來強制的措施，是否要按經濟需要（而免費）」，期望政府三思。田認為向所有學童派快測，政府多花的或只有一億港元，「不是幾十億（元）的東西」。

議員葉劉淑儀指，疫情下不止基層市民收入大減，連中產家庭亦有影響，加上若一個家庭不止有一名子女要上學，購買大量快測會造成經濟負擔，故政府不應只向領取津貼的學童派發快測包。

教育局局長楊潤雄多次強調，公帑需用得其所，而現時市面上的快測供應充足，而且價錢合理，相信家庭購買快測的支出不會很多，而政府會向有需要的家庭派發。他又指，會盡快向學校派快測，而且派發數量會預留多些，而學校覺得不夠用，亦可與局方聯絡。