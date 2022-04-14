《東方》揭油塘混凝土廠違規　環保署申禁制令廠房須停至4.22

《東方日報》及東網去年以頭版報道踢爆政府規劃失誤，油塘的混凝土廠令區內沙塵滾滾，10萬名居民日日食塵，促使環境保護署在報道刊出10日後拒絕東源街22號混凝土廠續牌申請。環保署今日(14日)表示，透過律政司向法庭申請臨時禁制令，要求中國混凝土有限公司、位於油塘東源街22號的混凝土廠，即時停止涉及水泥工程的運作，臨時禁制令有效至4月22日上午10時，屆時法庭會就禁制令申請進行聆訊。

為停止該混凝土廠繼續運作導致空氣污染及對市民造成影響，環保署遂由律政司司長代表向法庭申請臨時禁制令，並於4月13日獲高等法院原訟法庭批准，要求該混凝土廠即時停止涉及水泥工程的運作。違反臨時禁制令的人士有可能干犯藐視法庭，可被判處監禁或罰款。

環保署表示，空氣污染管制上訴委員會已於今年1月27日駁回中國混凝土有限公司，就環保署去年4月29日拒絶其混凝土廠指明工序牌照續牌申請的上訴。其後，環保署於1月28日去信提醒該公司，根據《空氣污染管制（指明工序）規例》，相關牌照在上訴被駁回後即告無效，該混凝土廠必須停止進行涉及指明工序的相關運作，否則即屬違法。惟環保署發現該混凝土廠在牌照失效後，仍繼續進行相關運作並造成空氣污染。