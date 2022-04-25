何栢良倡暫停熔斷機制　認為在復常過程中角色不大

當局正研究進一步放寬來港航班的熔斷機制。港大感染及傳染病中心總監何栢良今（25日）在電台節目表示，若香港加快推行疫苗通行證，再提高新冠疫苗接種率，可暫停航班熔斷機制，認為以現時的復常方向，熔斷機制扮演的角色不大。

何認為，暫停熔斷機制後當局仍可以視乎社區有否危險信號，例如重症數量增加、或外國發現新變種病毒等，再恢復的決定。他又指，過去數波疫情，不只是轉入個案，亦有自檢疫酒店內傳入社區的傳播鏈，，面對高傳播性的病毒，很難百分百預防，務實的方法是提高疫苗接種率。

至於放寬社交距離措施疫情反彈的情況，何栢良認為過去兩周，本地感染人士中有約35%人是長者，而長者接種疫苗比例仍然偏低，他們患重症機會較高，因此需要再觀察多一兩星期的疫情發展，才知道有否出現疫情反彈。

呼吸系統專科醫生梁子超亦指，長者及小童的接種率較低，可能會在放寬社交距離措施時受到威脅，建議政府重新考慮增加接種疫苗的誘因，並舉例指向指定日期前完成接種的長者額外發放一個月生果金。