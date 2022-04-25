葵涌焚化爐舊址擬建龕場　供6.8萬龕位　計劃拖逾10年

本港正值人口老化階段，至2040年每年料死亡人數增至逾7.5萬人。而不少遺體處理方法以火化為主，惟公營龕位興建進度緩慢。其中政府早於2010年，研究將葵青葵裕街葵涌焚化爐舊址的用地，改建為骨灰安置所大樓，但一拖已是12年，仍未有下文。直至今日(25日)，政府代表到葵青區議會簡介計劃，指該處擬建一座樓高5層連平台的骨灰安置所大樓，可提供68500個龕位。不過，出席會議的區議員郭芙蓉指當局未有交出清晰的圖則及落成時間表，希望當局關注骨灰安置所大樓對附近居民的影響。

葵青區議員郭芙蓉笑言，她在2015年出任區議員後，曾經聽取過相關簡介，但其後未有繼續討論。她表示當局在會上暫時未有透露落成時間表，只指經過城市規劃委員會審批後，會爭取在2025年向立法會申請撥款，竣工後會分4階段供市民申請。郭亦關注骨灰安置所大樓外觀，以及對附近居民帶來的觀感。她亦指骨灰安置所大樓需滿足市民需求及容量，例如是否可考慮擴展大樓。又形容今日會面十分初步，在下月10日的區議會大會上將有更詳盡的討論。至於食物環境衞生署及建築署代表，在會上亦有講述交通緩解措施，包括節目封路措施及行人安排。

根據計劃，大樓設有無煙龕位樓層，不設紀念花園設施，場內亦設有特別巴士上落客停車處及的士站。根據東網於2010年的報道，政府當時展開諮詢公眾12幅骨灰龕用地的選址，包括葵青區3個選址。至2012年，政府再向葵青區議會提交文件，討論區內興建骨灰龕設施。政府近年有14個項目，合共提供約60萬個新骨灰龕位，但港府早前預料在2047年將欠110萬個龕位。