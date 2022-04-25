專上學院與社福機構助染疫者　參加者2個月後身體機能改善

明愛專上學院健康科學院及香港聖公會福利協會有限公司合辦「長者疫後陽光計劃」，在去年10月招募長者參與。首批10名新冠肺炎康復長者，其年齡介乎55至81歲，他們獲發簡單家居運動儀器，並在家中跟隨由物理治療學師生設計的片段進行心肺復康訓練，發現2個月後，他們的步行距離、上下肢肌肉力量、肺功能、平衡力及步行速度亦有提升。

參加者先經物理治療師評估，期間會到聖公會福利協會位於黃大仙的中心，透過器械進行物理治療及訓練。參加者同時獲發家居運動儀器，包括健康手環，水啞鈴、強化肌力的彈力帶，在家自我監察，並透過明愛專上學院物理治療學士學位課程的師生，所設計的運動片段，進行心肺復康訓練。

他們經過2個月復康訓練後，會再由物理治療師進行評估。明愛專上學院助理教授蔡靜雯舉例指，在｢6分鐘步行耐力測試｣中，參加者的平均步行距離提升近20%、上下肢肌肉力量平均有提升了10%。另外，參與者肺功能平均提升了5%，平衡力及步行速度則提升了12.6%。新冠康復者林女士指，計劃令她養成運動習慣，每日早上拉筋及用儀器鍛鍊身體，及步行達一萬步，使她感覺身體機能較染疫前大有改善。