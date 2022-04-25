科學委員會建議　打本年度流感針　可同時接種新冠疫苗

衞生署衞生防護中心轄下的疫苗可預防疾病科學委員會，經檢視科學證據、本地數據和海外經驗後，今日(25日)就本港於22/23年度流感季節的流感疫苗接種發表建議。科學委員會建議，在知情同意下，為方便行政安排和提高接種率，可作出彈性處理，於同一到訪期間為市民接種新冠疫苗和季節性流感疫苗。同一原則亦適用於院舍等類似場所。

科學委員會留意到本地季節性流感活躍程度自2020年2月中以來一直處於低水平，流感的傳播可能因一系列應對新冠肺炎實施的非藥物干預公共衞生措施，以及旅遊和出入境限制而改變。然而，當放寬這些防控措施後，流感的傳播可能會增加，因而進一步導致流感與嚴重急性呼吸綜合症冠狀病毒2(新冠病毒)共同流行的可能性，對體弱人群和醫療系統構成額外負擔。

優先接種季節性流感疫苗的群組與上一季節相同，認為感染新冠肺炎和流感的高危群組類同，因此確保感染流感風險較高的人士，例如：醫護人員、長者、兒童和孕婦，優先接種流感疫苗。此外，委員會建議，22/23年度季度採用的流感疫苗組合應與世界衞生組織就22/23年度北半球流感季節建議採用的疫苗組合相符。