政Whats噏：派物資包支援基層家庭　楊政龍盼疫後助青年創業交流

疫情持續，香港青年聯會(青聯)聯同近100個團體成立「青少年抗疫連線」(下稱「連線」)合作推動「中央援港 - 童心抗疫 YouAndMe」，向全港基層青少年及兒童家庭派發物資包。青聯常務副主席楊政龍話抗疫物資減輕咗基層家庭嘅負擔，又期望疫情過後，青聯可以喺就業創業同交流實習等方面，繼續服務香港青年人。

全港中小學同大專院校早前已分階段逐步恢復面授課堂。「連線」喺各青年團體設立咗100個公眾派發點派發抗疫物資包，以支援復課而受影響嘅學生同家長。教育局局長楊潤雄同楊政龍今日(25日)去到保良局林文燦英文小學了解復課嘅情況，仲同啲學生傾偈，了解學生上課嘅情況。

楊政龍話今次派咗30萬份物資包，共服務近700間學校，包括中小學及幼稚園，亦涵蓋多間大專院校，支援約30個家庭，當中包括約20萬名學生。佢話活動舉辦以嚟收到唔少受惠家庭反影疫情影響生計，但抗疫物資的支援讓佢哋減輕咗唔少負擔，呢方面感到好欣慰，相信只要全港上下㇐心，㇐定能夠很快戰勝疫情，及早回復正常生活。

「連線」召集人、香港青年聯會主席兼議員嘅梁毓偉就話，同學重返校園只係抗疫路上嘅第㇐步，後續仲有好多疫情後嘅支援工作，「連線」亦會繼續支援有需要的兒童同青少年。