城大投資4600萬助科創　團隊研數碼成像識別貓狗腫瘤細胞

香港城市大學在「HK Tech 300計劃」旗下的天使基金投資逾4,600萬港元，予有潛力的科創項目可實踐及市場化，每間公司可獲最高100萬港元投資，當中有科創企業研發結合AI及數碼化醫學成像技術，助獸醫短時間內識別貓狗有否淋巴癌腫瘤細胞。

當中一間初創公司研發結合人工智能及數碼化醫學成像技術，協助獸醫短時間內識別貓狗是否有腫瘤細胞，目前用於識別貓、狗的淋巴癌。本身是城大校友的公司創辦人指，相關技術運用H&E染色圖，通過經深度學習的AI作出計算和比對，能快速找出動物腫瘤細胞，較傳統免疫染色方法需2至3天，才有結果為快。另外，同樣的AI深度學習和計算技術，可因應不同病症的檢測方法而建立數據庫，來加以應用。

城大副校長(研究及科技)楊夢甦指，取得基金的團隊中，生物科技和金融科技範疇各佔25%，楊指出，香港在這兩方面的基礎較好，也有出色表現，加上有市場的支持，因此創業團隊在這方面的成品和服務，較大機會於市場吸納應用，連帶其他科技應用，例如資訊科技和人工智能，亦會有較多的應用機會。他又強調，城大重視研究最終能否轉化為日常生活可用的產品、服務，及是否對社會有正面影響。