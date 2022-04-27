藝人曾江倒斃酒店房　星洲返港尖沙咀檢疫7天　死因有待確定

今日(27日)中午12時14分，尖沙咀彌敦道19號一間酒店，有職員發現一名老翁，昏迷倒臥在房間內，職員遂慌忙報警求助。警員及救護員到場，經檢驗後證實事主當場死亡。警方經初步調查後，把案件列「屍體發現」，死因有待驗屍後確定。據了解，死者為藝人曾江，他於本周一(25日)獨自由新加坡返港，入住九龍酒店檢疫7天，昨日(26日)經快速抗原測試無中招，昨晚曾與女兒通電。今日衞生署人員巡查時無人應門，叫酒店職員開門，發現曾江昏迷在房間內始揭發悲劇。東網記者第一時間致電曾江太太焦姣，她身邊人回覆：「曾太依家唔得閒。」然後便匆匆收線。

曾江原名叫曾貫一，現年87歲，從事演藝工作超過60年。從影多年的他，經典代表作一籮籮，而最令觀眾難以忘懷的，莫過於他於染髮廣告中的演出，當中呢句對白「逐漸變黑又得，立即變黑亦得，得咗！」更加成為經典。

曾江是粵語片當紅小生，曾扮演多個經典角色，包括在電視劇《獅子山下》 「高定天」、《射鵰英雄傳》「黃藥師」、《英雄本色》「堅叔」等。2016年更憑《竊聽風雲3》奪香港電影金像獎最佳男配角，演技備受肯定。2015年他與謝賢、胡楓及Joe Junior拍無綫節目《4個小生去旅行》，記者會期間被謝賢當眾掌摑，震驚娛樂圈。