中大全球招募2000名患者　為新冠口服藥作本港首個臨床研究

兩款新冠口服藥已到港超過一個月， 但面對不斷變種的新冠病毒仍需繼續尋找更多有效療法。香港中文大學臨床研究中心今日(28日)宣布與中大醫院合作，就新型口服藥物JT001（VV116）進行臨床研究，將於全球招募2,000名18歲或以上最近確診的新冠患者，以評估該藥用於早期治療輕度至中度新冠肺炎患者的效力。

是次研究為本港首個在患者身上使用針對新冠肺炎研發的口服藥物的大型臨床研究，符合條件的參與者將先接受篩查，再隨機分配接受JT001（VV116）或安慰劑，進行5天的療程和其後的29天病情監察，整個研究將在中大醫院新冠門診進行。用作評估的新型口服藥物 JT001（VV116）於去年下旬獲國家藥品監督管理局批准用於研究目的。動物測試的結果顯示，該藥可以減少病毒量，抑制肺部炎症，而在用於健康人士的第一期臨床研究則顯示該藥具有良好的安全性。

領導是次研究的中大醫學院內科及藥物治療學系副教授、一期臨床研究中心醫學總監陸安欣表示，就新冠病毒不斷變化和在社區傳播，需有更多的治療方案來防止患者出現重症及併發症，尤其是長者和長期病患者等免疫力較弱的群體，團隊正與中大醫院的醫療團隊密切合作並為研究做好準備，希望相關研究數據可供醫管局作參考，為日後公立醫院臨床治療新冠病人提供更多選擇。