中大研究指港每4名康復者有3人患長新冠　出現失眠脱髮等問題

本港疫情回落，但仍需注意新冠康復者出現的後遺症。香港中文大學醫學院院長陳家亮今早(30日)表示，不少新冠康復者向他反應出現「長新冠」的問題，即是身體感到不適，但已無帶有病毒，醫學界稱之為「新冠長期綜合後遺症」。而中大醫學院研究後發現，本港每4名康復者便有3人受長新冠困擾，最常見是疲倦、失眠、記憶力差或脱髮，而長新冠的情況亦與腸道微生態有關，促請醫院管理局需正視長新冠所帶來的潛在問題。

據美國疾病控制及預防中心，長新冠的定義是指染疫者康復後，曾出現持續1個月以上多種不能以其他原因解釋的徵狀，例如疲倦、記憶力差、失眠、呼吸困難、咳嗽、肌肉痠痛、腸胃失調及脫髮等；而世界衞生組織去年底亦曾指出，約有10%至20%的新冠康復者會受到長新冠所影響。

陳表示，中大轄下的香港微生物菌群創新中心已開展研究，又分析超過1,200個糞便樣本的細菌基因，發現長新冠患者擁有獨特的腸道微生態，可稱之為「長新冠型腸道微生態」。陳表示，有關「長新冠型腸道微生態」的發現，中大計劃在不同醫療機構推出檢測服務，現時中大醫院已開始提供有關檢測，市民只須在家收集一小匙羹的大便樣本，交回指定化驗所便可作分析。陳又促請醫管局，須正視長新冠的潛在問題，以確保本港醫療系統可更有效應對長新冠的威脅。