准初選案被告黃子悅保釋　高院官稱信她不會續危國安

47名發起或參與去年民主派「35+」初選人士涉嫌違反《港區國安法》，被控串謀顛覆國家政權罪，案件將交付高院原訟庭審理。其中學民思潮前發言人黃子悅一度還押，她於去年12月向高等法院申請保釋獲批，法官杜麗冰今午（3日）頒下判詞解釋裁決理由。判詞提到，律政司反對黃子悅保釋，認為她會繼續作出危害國家安全行為。惟黃的法律代表指出黃現時專注學業及希望成為藝術治療師，雖然黃在學民思潮解散後創立教育實驗學社，但她已脫離該組織，大學老師亦指黃對學業有良好表現及非常投入。杜官最終認為配合一系列保釋條件，她有足夠理由相信黃不會再作出危害國家安全行為。

杜官在判詞中，提到律政司一方反對黃子悅保釋的理由，即沒有足夠理由相信黃今後不再作出任何危害國家安全的行為，律政司指黃於2020年6月宣布參加民主派「初選」，而黃當時亦表明會對抗中央人民政府，黃最終勝出民主派「初選」及報名參加立法會選舉。律政司又指，黃的Twitter有3.2萬人追蹤，她的Telegram頻道亦有1310人訂閱，黃透過社交平台對執法機構作出無根據的指控，黃亦曾指國安法散播白色恐怖，又將香港與新疆比較。律政司形容，黃的態度堅決及會繼續作出危害國安行為，又指黃在國際上亦獲支持，包括一名為平野雨龍的日本人。

本案共47名被告，同被控一項串謀顛覆國家政權罪，指他們於2020年7月1日至2021年1月7日期間，串謀他人旨在顛覆國家政權。他們當中有13人現獲准保釋，分別為楊雪盈、劉偉聰、呂智恆、林景楠、黃碧雲、鄭達鴻、彭卓棋、柯耀林、何啟明、施德來、李予信、黃子悅及陳志全。其餘被告則須還押，當中包括因其他案件正在監獄服刑的戴耀廷、梁國雄、區諾軒、朱凱廸及尹兆堅共5人。另外，鄒家成和余慧明一度獲准保釋，但因違反保釋條件要再度被還押。

案件編號：HCCP 675/2021