李宇軒認串黎智英Mark Simon勾結外國　再訊官籲盡快判刑

偷越邊境12名香港人蛇之一的李宇軒，連同律師助理陳梓華，被控串謀壹傳媒黎智英、黎智英的助理Mark Herman Simon等人勾結外國勢力危害國家安全。2人在去年8月已經認罪，案件今天（3日）再在高院原訟庭提訊。由於與本案相關、涉及黎智英等《蘋果日報》高層的案件，將在5月17日進行交付高院的程序，初步預計最快今年年尾或明年初，才能開展為期約20日的審訊，控方因此申請再押後。法官李運騰遂將本案押後至9月16日再提訊，並明言希望能盡快處理判刑。

30歲被告李宇軒、29歲被告陳梓華各承認1項串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪。案情指，一個名為「重光團隊」的組織於2019年8月成立，其目標是包括要求外國對中國及港府實施制裁、封鎖及敵對行動。李宇軒及劉祖迪表面上是組織的核心成員，其實是黎智英及Mark Simon在幕後控制和提供資金。在黎及Mark Simon指引下，李、劉、陳一直與美國、英國及日本的政治保持緊密聯繫，黎和Mark Simon還會讓「重光團隊」免費在《蘋果日報》宣傳及免費使用該報的圖片。

至於黎智英所涉的案件方面，他與另外6名壹傳媒及《蘋果日報》高層，包括壹傳媒前行政總裁張劍虹（59歲）、前《蘋果日報》副社長陳沛敏（女，51歲）、總編輯羅偉光（47歲）、執行總編輯林文宗（51歲）、主筆馮偉光（筆名盧峯，57歲）和主筆楊清奇（筆名李平，55歲），涉嫌違反《港區國安法》，各被控1項串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪，以及1項串謀刊印、發布、邀約發售、分發、展示或複製煽動刊物罪。黎智英另被控1項勾結外國或境外勢力危害國家安全、及另1項串謀勾結外國或境外勢力危害國家安全，身負合共4項控罪。此案會在5月17日進行提訊日，以便交付至高等法院審理。

案件編號：HCCC 147/2021