網課影響身心　港大研究指學生精神健康惡化　僅數碼能力提升

新冠肺炎疫情令全港學校多次停課，學生改上網課，對學習及身心健康亦有影響。香港大學教育學院將2018/19學年及2020/21學年的學生作比對，發現學生整體的數碼能力有所提高，但學生數碼能力差距顯著增加，而且在小學至中學3個年齡組別當中，患有嚴重精神健康問題和上網成癮狀況的學生比例顯著上升。

港大教育學院教育應用資訊科技發展研究中心副主任羅陸慧英，帶領跨學科研究團隊，邀請小三、中一及中三的學生分3組進行問卷調查，並分別在2018/19學年及2020/21學年進行研究，合共有18間小學及14間中學逾2,000名學生參與。研究結果發現，對比2019及2021年的數據，3個年齡組別的數碼素養平均分數都有顯著進步，但數碼能力的鴻溝亦有所擴大，特別在高年級學生當中明顯。

研究又發現，在一些表現優異的學校，學生的數碼素養有大幅進步，同樣之間的差距較少，但表現一般的學生，則情況相反。研究又指出，學生的精神健康狀況有顯著惡化趨勢，有嚴重精神健康問題症狀的學生比例在升上中三的學生中，從2019年的6.2%，增加到13.5%，在升上中五的學生中，則從2019年的9.5%，增加到17.9%。在2021年，高達9.2%參與調查的小五學生報告顯示有嚴重精神健康問題的症狀。