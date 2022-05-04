港府研下半年修例　加重虐畜刑罰　增罪行類型及執法權

本港不時發生虐畜事件，即使有相關法例，肇事者亦視之如無物。港府有意修訂《防止殘酷對待動物條例》，預計今年下半年就會向立法會提交修訂草案。當中內容包括將虐畜罪由為簡易程序罪行，加入成為可公訴罪行，令罰則由現時最高罰款20萬元及監禁3年，提高至可處罰款100萬元及監禁7年；亦因可公訴罪行的案件起訴沒有時間限制，執法可有較多時間，就複雜或嚴重虐畜事件起訴疑犯。

當局希望對虐畜罪，新增更清晰的罪行，包括「釋放或棄置動物而引致不必要的痛苦」、「進行不符合動物利益的受限程序」，及「毒害罪行」。第一款是為了阻止釋放或棄置動物，導致該動物受到不必要的痛苦，如把海龜或海魚放生到不適合生活的淡水河；第二款是用以禁止不符動物利益、非醫療原因的「截除手術」，例如剪尾、剪耳、移除聲帶和爪等；第三款則是針對蓄意在街道等地方放置有毒或有害物質，引致動物中毒的事件。

此外，當局建議加強執法權力，讓獲授權人員在動物遭受痛苦之前介入個案，例如當有合理理由懷疑罪行即將發生，或假如情況不變下，動物將相當可能受到痛苦，就可以執法；又建議若有動物將蒙受嚴重傷害的迫切風險，或為防止罪行證據喪失或毀滅，同時向法庭申請手令並非合理地切實可行時，獲授權人員可在無手令情況下進入有嫌疑虐畜事件出現的處所調查。當局也打算為虐畜罪引入「取消資格令」，即只要動物擁有人被裁達反有關法例，法院便可以剝奪其與案件有關的動物的擁有權。