酒吧遇查出示假針卡　地產經紀認罪判200小時社服令

地產經紀去年光顧酒吧時遇查，向警員訛稱有接種疫苗，並展示偽造的電子針卡截圖企圖蒙混過關。但因警員要求他即場下載電子針卡，結果計謀敗露。他3周前承認1項明知地誤導警務人員罪，今天（5日）於九龍城裁判法院被判罰200小時社會服務令。裁判官直斥被告自私，無視防疫措施，置公眾安全於不顧，加上他是有預謀地自製假針卡，故須判處較高時數的社會服務令。

控罪指，33歲被告嚴學勤於2021年11月16日，在尖沙咀諾士佛臺10號一樓上酒吧內，明知地提供虛假資料，即一張虛假電子針卡紀錄的相片，以誤導偵緝警員7225許文謙。

案情指當日約凌晨1時半，警方巡邏到涉案酒吧時，要求被告出示安心出行及疫苗注射紀錄。被告能出示安心出行紀錄，但指沒有在手機下載電子針卡，只能展示一張電子針卡的截圖。惟警員發現該截圖有異，要求被告即時下載「智方便」應用程式以下載電子針卡。至此被告終自揭他未接種過疫苗，該截圖中的電子針卡亦是偽造的，並在警誡下招認是從網上學得如何偽造該電子針卡的照片。到案發後2天，被告才接種首針疫苗。

案件編號：KCCC 795/2022