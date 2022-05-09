激進組織設Telegram群組宣揚殺警　6主腦及骨幹被捕

警方網絡安全及科技罪案調查科經情報分析，鎖定一個由2月起活躍的激進組織，組織成員在通訊軟件Telegram開設群組，發表宣揚仇恨及暴力的言論。警方於前日(7日)展開行動，在全港各區拘捕4男2女(16至36歲)，當中包括姓陳(35歲)任職倉務員的主腦，以及姓黃(36歲)男資訊科技人員、姓邱(28歲)女保安員、姓蔡(19歲)男學生、姓李(17歲)無業男子及姓張(16歲)女學生，他們分別為群組管理員及活躍成員，警方目前已將該群組刪除，並將繼續調查，不排除有更多人被捕。

網絡安全及科技罪案調查科署理高級警司譚威信指，涉案男女在通訊平台群組內，發布逾2,000條訊息，當中涉及仇恨政府、反社會言論，更包括「大屠殺」、「劏頸」等極端暴力主義的字眼，相信有人透過宣揚暴力仇恨，意圖破壞社會安寧。涉案男女亦有討論策劃暴力行動，包括以利器刺死警員、防疫人員等，又研究如何購買及使用電槍、弩等攻擊性武器。部分信息更涉及製造炸彈等大殺傷力武器，嚴重危害公共安全。

行動中，警方檢獲9部電話、1部手提電腦、2把自製弩、15支箭、2支仿製槍械、1把匕首、小量大麻及疑有大麻成分的精油。被捕男女分別涉嫌干犯「煽惑他人有意圖傷人」、「發布煽動刊物」、「管有攻擊性武器」、「仿製火器的管有」及「管有危險藥物」，當中3人將被落案控一項「串謀煽惑他人有意圖傷人」，案件將於明晨(10日)在東區裁判法院提堂。