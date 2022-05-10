2人「私了」的士司機　女去世獲撤控男認罪囚3年

一輛的士於2019年10月在深水埗剷上行人路撞傷2名途人，涉事59歲司機鄭國泉在現場遇襲。事後1名男經理及1名女教師被捕，被控暴動、有意圖而傷人和非法集結時蒙面3罪。案件原定今天（10日）在區域法院開審，因案中25歲女被告已經離世，控方表示中止她的控罪；同案男被告則承認暴動及非法集結時蒙面2罪，有意圖而傷人罪准存檔法庭不繼續起訴。法官李慶年直指，被告受過高深教育，理應有能力去冷靜弄清真相，卻「被激情駕馭理智」犯案。考慮案情後，判處被告監禁3年。

2名被告為32歲公司經理張子龍，以及25歲女教師鍾泳儀。控方指針對鍾的指控已結束，證物會歸還其丈夫。法官提及會否就鍾的離世展開死因研訊，控方稱警方尚在調查。據悉，鍾並非死於疫症或自殺。張承認的案情指，2019年10月6日下午5時許，的士司機鄭國泉因駛過示威者設置的路障而令群眾情緒激動，及至欽州街時遭約80名蒙面人圍堵。他們用雨傘及鐵通敲破車窗，有施襲者更爬入車廂用削尖的鐵通猛打鄭，導致該的士失控撞倒2名女途人。在場群聚更加憤怒，有人把鄭拖出的士並圍毆他，即使鄭血流披面般倒地仍未停襲擊，期間張用腳踏向鄭的方向及2次用硬物打鄭。事件導致鄭嚴重受傷，共7條肋骨骨折。警方事後根據網上錄影及閉路電視片段鎖定被告身份，作出拘捕。

辯方求情指，被告當日有人喊鄭「撞死人」，憤怒之下才執起鐵枝打了鄭2下，但力勁並非猛烈。被告學歷至碩士程度，在一會計師樓任職經理，本來前途一片光明，因一知半解及憤怒而犯案，錯失穩定工作及與未婚妻的婚姻。法官判刑時指，形容本案是偶發性襲擊，眾人互相影響，沒有拿捏事件始末，便對事主施以無情的襲擊，令人咋舌。

案件編號：DCCC 705,706/2020