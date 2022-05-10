全港首個油電站6月投入運作　電動車快速充電每小時64元

本港電動車市場快速增長，政府近年亦積極推廣以電動車取代傳統燃油私家車，惟電動車充電位並不足夠一直引人詬病。有油公司今日(10日)便公布其位於赤鱲角的全新機場（貨運中心）可以同時提供電動車充電服務及加油服務的油電站，將於下月投入服務。全港首個油電站佔地逾5,000平方米，設有4個電動車充電位及16個加油位置，充電收費方面，快速充電收費每小時為64港元，平均每度電為3.2港元。而中速充電收則為每兩小時21港元，平均每度電為2.8港元。

香港蜆殼有限公司業務總經理梁淑敏表示期望短期內於香港各區建立具超過300個充電設施，並預期旗下41個油站中，有30%料可改裝或加裝充電設施，協助實現零排放的目標。她又指油電站開放後，除了充電加油，亦為顧客提供換油、汽車護理、汽車美容及便利店零售服務等。此外，她又指充電設施是以全自助形式進行，顧客需要透過網上付款，再掃二維碼，便可使用充電站。

對於快速及中速充電的差異，她解釋以市面上電動車計算，使用快速充電1小時，約可行走300公里，足夠由東涌來回赤柱3次；2小時的中速充電，則約可行走30至50公里。她又指油電站內亦會提供按摩椅及飲食設施，以讓客人等候時消遣。