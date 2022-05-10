4中大生涉去年以粉末襲保安　被控非法集結提堂

去年1月11日，有黑衣人涉嫌衝入中文大學保安崗位搗亂，有保安員試圖制止時被潑灑不明成分的白色粉末，警方當日拘捕1名中大學生，其後再拘捕多4名中大學生，當中包括時任中大學生會臨時行政委員會主席區倬僖。事隔1年後，警方起訴區及其中3名男生一項參與非法集結罪，案件今午（10日）在沙田裁判法院提堂。4人今天暫毋須答辯，以待他們索取法律意見及控方文件。案件押後至7月5日再訊，各被告獲准以3萬至15萬港元保釋，期間須遵守宵禁令，其中3人不得踏足中大校園和宿舍範圍。

4名被告為曹德熙（21歲）、區倬僖（23歲）、梁溢希（23歲）及梁顥維（26歲），均報稱學生。控罪指4人於2021年1月11日在馬鞍山港鐵大學站A出口外、近香港中文大學校園內的出入口檢測站，與其他不知名人士參與非法集結。

署理主任裁判官張志偉批准4人保釋，但期間不准離港、要交出旅遊證件及須遵守宵禁令，並須居住在報稱住址和每星期到警署報到3次，各人亦不得接觸控方證人；除了曹德熙以外，其餘3人不得踏足中大校園和宿舍範圍。

案件編號：STCC 748/2022