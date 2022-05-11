國泰4月載客量較疫情前暴跌98%　貨運量挫44%

國泰航空4月份載客40,823人次，按年增加82.2%，相比疫情前2019年4月的水平下跌98.7%。收入乘客千米數按年上升60.7%，但與2019年4月相比則減少98.5%。乘客運載率增加31.5個百分點至55.6%，以可用座位千米數計算的運力按年減少30.2%，與2019年4月相比下跌97.7%。今年首4個月，載客人次按年增加37.8%，但運力下跌60.1%，而收入乘客千米數則上升15.8%。

貨運量方面，國泰航空4月運載92,361公噸貨物，按年增加26.3%，但與2019年4月相比減少43.6%。月內的貨物收入噸千米數按年跌13.2%，與2019年4月相比減少62.4%。運載率下跌2.7個百分點至80.2%。以可用貨物噸千米數計算的運力則按年減少10.2%，與2019年4月相比減少70.7%。今年首4個月，載貨量較去年同期下跌5.4%，運力減少42%，而貨物收入噸千米數則下跌43.3%。