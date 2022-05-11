涉輪姦14歲醉酒少女　2青年高院受審

2名男子被指在3年前，趁一名年僅14歲的中二女生飲醉酒，藉詞送她返家，然後在漆黑睡房中輪姦該女生。他們現各被控一項強姦罪，案件今天（11日）在高院原訟庭開審。控方在開案陳詞指，事後警方在睡床的枕頭套和床褥上，發現相信是屬於2名被告的精斑，指他們在女生不情願下，無用避孕套與她非法性交。

本案2名被告依次是鄭宏昊及袁昊琛，事發時俱為18歲。他們分別被控於2019年4月16日在天水圍強姦X。X現年17歲，已經輟學。今天控方在庭上播放X與警方的錄影會面。X稱，她與爺爺同住天水圍，事發時有一個13歲男友。案發前一日，她爺爺因病入院，同日晚上，她與男友到朋友同區的住所玩耍。他們玩「21點」啤牌遊戲，玩輸便要飲「Black Label」威士忌溝綠茶。她輸了很多局，飲了約7杯溝酒，感到臉紅頭暈。未幾，包括2名被告在內的6人到達，加入一起消遣。

X續指，翌日凌晨時分，她由首被告揹着返家，男友及次被告亦有陪同。抵埗後，她被抬到睡床，期間她的男友落街買飲料，次被告此時入房爬上床，當時房間沒有開燈，漆黑中次被告問她「搞唔搞嘢」，她說「我唔要」、「唔好行埋嚟」，對方卻沒有理會。之後她聽見拉開皮帶和除褲的聲響，她雖有郁動掙扎但乏力，次被告接着再脫掉她的褲，用雙手撐開她雙腿，她便感覺到對方的陰莖插進陰道然後抽插。她形容當時「好痛、好唔舒服」、「討厭」。她之後與男友談到次被告的行為，男友說「無計，嗰個係我二叔」，她聞言便與男友分手。

案件編號：HCCC 183/2021