本港首次發現大型菊石　地質學家提醒勿擅自挖掘

本地地質學家帶領研究人員進行地質考察過程途中，意外發現古生物化石標本！化石年代從泥盆紀到侏羅紀不等，其中於西貢北海岸找到的「菊石化石」為本港體型記錄最大，另外於大埔海島嶼更發現目前本地最大規模的「生物痕跡化石」，化石標本稍後將收藏於香港科學館及香港大學許士芬地質博物館，供市民參觀。地質學家陳龍生坦言，香港至今已有很多年未有這方面的重要發現；他又提醒發掘古蹟需得到古物古蹟辦事處許可，籲普羅大眾切勿擅自挖掘化石。

古生物化石工作者龍德駿表示，菊石被發現時保存狀況並不良好，不過經修復後推斷，菊石是出現於侏羅紀早期，即約1.9億年前，而從化石部份推算，菊石原體型長約30至35厘米，是香港至今發現過最大的菊石化石。菊石每一節近邊緣的位置均有一個「突瘤」，相信是「殼刺」，硬殼外圍更帶有一條扁平的「脊」，這特徵在一般菊石身上並不常見。至於從大埔海島嶼發現的痕跡化石，按推斷，出現年代更可追溯至二疊紀晚期，即約2.5億年前，化石上同時佈滿當時生物行走時所留下的足跡，以及泥層中挖掘隧道的鑽跡，他相信，可能由蠕蟲、節肢動物或棘皮動物等所留下。

陳龍生及龍德駿均坦言，過往本港發掘的古生物化石標本，絕大部分已被送到國外或內地供研究用途，當中甚少成功取回，不過，他們盼能藉是次收藏增加本地地質及古生物學者研究機會，另外又希望更多普羅大眾可認識或親身一目本土的文物古蹟；同一時間更望可創下先河，有系統地紀錄以後每一件本土發現的新古生物化石。至於菊石將稍後移送至香港科學館，而痕跡化石則繼續留於港大許士芬地質博物館，陳龍生預計，有關埸地將於今年內落成，並向公眾展覽。