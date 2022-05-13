2跨性別人士改證件性別遭拒　上訴庭批許可上終院叩門

2名上訴申請人今獲批到終院申請上訴的許可。

2名未完成由女變男變性手術的跨性別人士，向入境事務處申請更改身份證上的性別被拒，遂提出司法覆核，先後被高院原訟庭及上訴庭裁定敗訴。今年3月，他們向上訴庭申請上訴至終審法院的許可，3名上訴庭法官今天（13日）頒判詞，同意案件涉及重大而廣泛的議題，遂批准申請，意味着本案最終將由終院作終極判決。

本案2名上訴申請人分別是謝浩霖Henry及另一人以「Q」作代號的匿名人士。他們所持的英國公民護照或英國國民（海外）護照，已將登記性別改為男性，但入境處拒絕更改他們香港身份證上的性別。原審及上訴庭均指出，不可逆轉的變性手術，屬最為有效及可行的方法來判定性別，認為政策已平衡他們及公眾的利益。

上訴庭接納將3項主要議題交至終院決定，當中包括要求完成變性手術，才可更改身份證上的性別，會否引起殘酷對待、不人道或貶低他人，違反《香港人權法案》；相關政策是否與法案下的私隱權相稱；在衡量相稱性時，法庭應考量甚麼因素，而該些因素的比重為何。

案件編號：CACV 183-184/2019