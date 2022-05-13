2022保就業昨晚截止　合共17.6萬僱主申請　涉166萬僱員

港府日前先後推出「臨時失業支援」及「2022保就業」計劃，資助失業人士及指定行業。政策創新與統籌辦事處今日(13日)表示，保就業計劃申請在昨晚(12日)截止，政府合共收到176,000名僱主的申請，涉及166萬名僱員。另外，當局將發放第4批「臨時失業支援」資助予合共約68,000名成功申請者。

發言人表示，保就業計劃申請宗數或僱員人數均高於政府原先估計。另有119,000名自僱人士提交了申請。當局已於本月10日批出首批約45,000名僱主的申請，大部分僱主應於這過去兩天收到5月份的工資補貼。政府現正全力處理其餘申請，爭取在下星期完成審批第二批申請。

「臨時失業支援」方面，獲第4批資助的申請者包括約29,000名有強積金戶口的申請人，以及約39,000名沒有強積金戶口的申請人。另當局已審核約40萬個申請，佔總申請宗數約85%，其中包括需跟進7萬多名申請人按計劃代理人要求而提交的補充資料。當局目標是本月內發放資助予所有合資格申請人，並爭取在下星期內公布下一批成功申請者。