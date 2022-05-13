馬鞍山街邊貨車接連失竊燃油　2偷油賊落網涉14案

警方發現近日盜竊柴油案件數目有上升趨勢，遂就有關案件作出分析及調查後，採取情報主導行動，打擊有關罪案。本周日(8日)凌晨，沙田警區警員在馬鞍山西沙路，發現一名男子懷疑在一輛貨車的油缸內偷取柴油。警員隨即上前截查，以涉嫌盜竊，拘捕該名40歲本地男子，檢獲一批包括油管、電動油泵、兩個塑膠油箱等工具及約176公升柴油，柴油市值約3,500港元。

警員其後在大埔區，亦以涉嫌盜竊拘捕另一名43歲的本地男子。初步調查顯示，2人疑與另外13宗同類案件有關，案件合共損失約5,300公升柴油，總值約8萬港元。2名被捕男子已被暫控各3項盜竊罪，案件已於周二(10日)上午在沙田裁判法院提堂。警方行動仍在進行中，不排除有更多人被捕。

由於非法加油站涉及過量儲存或不當處理非法燃油，亦未提供任何消防安全設施，當發生事故，對周邊建築物或民居可能造成嚴重傷害，成為公眾重大安全隱患。一旦不幸發生火警或爆炸，會嚴重影響公眾安全，造成人命傷亡。警方特別呼籲駕駛人士，尤其是職業貨車司機，提高警覺及加強汽車防盜設備，車輛應停泊於有保安措施的停車場。