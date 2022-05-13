澳門修改《博彩法》草案　取消部分限制衞星賭場條文

澳門修改《博彩法》法案的新文本，昨日在當地立法會第二常設委員首日閉門審議，經濟財政司司長李偉農亦有列席，但沒有回應傳媒提問。新文本作出了多項重大改動，當中包括取消了備受爭議的娛樂必須設在博企自有物業內的條文，這或扭轉過去幾個月衞星賭場逐步走向結業的趨勢。

在本次新文本之前，法案為衞星場設3年過渡期，讓博企和衞星場主之間私下解決賭場業權問題，有關舊條例被指抹殺衞星場的存在。該委員會主席陳澤武在會議後對傳媒簡介時表示，該3年過渡期如今仍然存在，只是3年後，衞星場仍可在非博企物業內經營，而一旦現有賭牌牌主(博企)不獲發新賭牌的話，衞星場公司的場地連同全部設備及用具，以及未完成的博彩投資項目亦不需歸屬特區政府所有。

然而3年過渡期後，衞星場公司需按法例轉型為管理公司，只能向博企收取管理費，不能「殺數」(收取博彩收入)，衞星場結業或倒閉後亦不能在同一場地再開業。陳表示，各委員大致認同本次新文本的多項改動。

另外，據報本次文本亦新設變相減稅條款，以推動博企吸引海外賭客來澳，涉及稅率減免最多或達賭收5%。陳稱，因澳門客源單一，若能有誘因拓展新客源，會對博彩收入帶來貢獻。本次法案或可在6月10日審議完成，之後會提交立法會全體大會進行二讀等程序。